SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O momento em que israelenses comemoravam a chegada de reservistas no Aeroporto de Tel Aviv foi gravado por um brasileiro na madrugada desta quarta-feira (11).

Os reservistas recepcionados no aeroporto chegaram de um voo dos Estados Unidos, segundo o advogado Ely Silveira, responsável pelas imagens.

A festa foi registrada por volta das 2h no horário local. No vídeo, é possível ver jovens com bandeiras, cantando músicas e dançando.

Ao todo, 300 mil reservistas foram convocados para o país. Há brasileiros entre eles. Não há informações de quantos já chegaram ao país.

"É impressionante o senso de país, de nacionalismo e também de fé deles", disse Ely Silveira, em entrevista ao UOL.

O advogado que fez as gravações estava no país a turismo quando a guerra começou e conseguiu embarcar em um voo de repatriados brasileiros na tarde desta quarta.

Israel relata que 1.200 pessoas morreram e o ministério de Saúde da Palestina afirma que há 1.055 mortos desde o início dos confrontos.

O número de óbitos pode ultrapassar 3,5 mil, se a informação de que 1.500 corpos de soldados extremistas do Hamas foram encontrados em território israelense se confirmar.