SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem colocou fogo em si mesmo acidentalmente após tentar incendiar um prédio partidário do Proposta Republicana (PRO) na Argentina. A ação ocorreu na madrugada de segunda-feira (9) e foi registrada por câmeras de segurança. Segundo informações do Jornal Argentino La Nacion, investigadores tentam identificar o vândalo, que sobreviveu ao acidente.

Imagens mostram o homem borrifando um líquido combustível em um prédio onde funciona a campanha do candidato a prefeito Leandro Ugartemendia (PRO), às 2h38 da madrugada na cidade de Móron, província de Buenos Aires.

De repente, as imagens das câmeras mostram uma explosão e as chamas tomam conta da fachada do estabelecimento e também do homem.

O agressor corre desesperado pela rua tentando apagar o fogo de sua roupa, abaixa as calças e fica caído no chão. Em seguida, se levanta e corre.

Ugartemendia comentou sobre o ocorrido em sua conta no X (antigo Twitter): "Recentemente, me comprometi a fechar o Escritório de Assistência a Criminosos se for eleito prefeito de Morón, e hoje [segunda-feira (9)] incendiaram o nosso local em Agüero. Eu sei que este é o preço por enfrentar os criminosos e o kirchnerismo. Eles não vão nos deter".

O partido no poder União pela Pátria (UP) também repudiou o ato em comunicado, "não podemos e não toleraremos manifestações violentas de qualquer tipo que ameacem a sociedade ou tentem censurar de qualquer maneira aqueles que desejam se manifestar politicamente".