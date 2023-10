SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais uma ampliação do escopo internacional da crise criada pelo mega-ataque terrorista do Hamas contra Israel no sábado (7), o Reino Unido anunciou que irá enviar dois navios, aviões de patrulha, três helicópteros e uma companhia de fuzileiros navais para o Mediterrâneo.

Assim como Washington, que deslocou seu mais poderoso porta-aviões para a costa israelense, Londres disse que quer demonstrar apoio inequívoco a Tel Aviv na crise. A região onde fica Israel hoje era o antigo mandato britânico na Palestina, cuja divisão há 75 anos disparou a primeira das diversas guerras na região.

Os presidentes russo, Vladimir Putin, e turco, Recep Tayyip Erdogan, criticaram a ação americana como inflamatória da crise. Nesta quinta, Israel foi acusado de destruir pistas dos aeroportos de Damasco e de Aleppo, na Síria, outra medida criticada por Putin.