SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos foi preso após confessar ter causado um incêndio florestal em Córdoba, segunda maior cidade da Argentina. Casas foram destruídas e dezenas de famílias precisaram deixar a região, mas não há relatos de feridos.

Incêndio em Córdoba foi causado por uma fogueira que saiu de controle. Um rapaz de 27 anos, cuja identidade não foi divulgada, confessou ter sido o responsável por acender a fogueira, segundo o jornal argentino Clarín. O suspeito queria ferver água para preparar um café.

Fogo começou na terça-feira (10) e só foi controlado no dia seguinte. O incêndio atingiu uma área de pastagem do Vale de Punilla, na região centro-oeste da província, a cerca de 760 quilômetros de Buenos Aires. Cabalango, Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayú Sumaj, San Antonio de Arredondo, Tala Huasi e Villa Carlos Paz também foram afetadas.

Dezenas de famílias foram retiradas de suas casas preventivamente. Outras saíram voluntariamente devido à fumaça que tomou conta da região. Não há relatos de feridos, mas a área permanece sob alerta.

Tempo seco e onda de calor atrapalharam o trabalho dos bombeiros. Com a secura, as altas temperaturas e o vento, as chamas logo se espalharam em direção às casas da região, que ficaram destruídas. Ainda não há um balanço oficial das perdas.

À imprensa, governador da província exigiu punição para o culpado. Juan Schiaretti, que também é candidato à Presidência nas eleições de 2024, disse esperar que "todo o peso da lei" recaia sobre o responsável pelo incêndio.

"Há um homem preso que provocou o incêndio intencionalmente.Foi quase uma catástrofe. As pessoas tiveram que ser retiradas, as casas pegaram fogo. Felizmente não temos que lamentar perdas humanas", afirmou Juan Schiaretti, governador de Córdoba.