SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de Karla Stelzer Mendes, 42, brasileira que estava desaparecida após os ataques do grupo terrorista Hamas em Israel, foi encontrado, de acordo com publicação da Prefeitura da cidade de Kiryat Malachi nesta sexta-feira (13). A vítima está entre os três brasileiros mortos em uma rave, no último sábado (7).

Em nota, o Itamaraty confirmou a morte. "Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil", afirmou a pasta.

No dia seguinte ao ataque à Universo Paralello, festival de música eletrônica que era realizado na região sul de Israel, a poucos quilômetros da Faixa de Gaza, equipes de resgate encontraram ao menos 260 corpos no local.

Outros dois brasileiros, Ranani Glazer, 23, e Bruna Valeanu, 24, também estavam na festa que foi atacada por terroristas do Hamas. Karla havia ido à rave com seu namorado, Gabi Azulay, que também foi encontrado morto.

Ela era a única brasileira identificada como desaparecida no país, embora a chancelaria de Israel tenha dito, nesta quinta-feira (12), que acredita haver mais de um brasileiro desaparecido e, possivelmente, refém do Hamas na Faixa de Gaza.

A ofensiva do grupo terrorista é o pior ataque sofrido por Israel em 50 anos. Por ar, terra e mar, com foguetes e combatentes armados, a facção adentrou o território israelense e realizou sequestros e massacres, como os registrados na rave onde estavam os brasileiros.