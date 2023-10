BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) teve uma conversa telefônica com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que agradeceu ao petista pelo apoio à causa palestina, pelo papel desempenhado e pelo compromisso com o direito internacional.

Abbas pertence ao Fatah, movimento rival ao Hamas. Enquanto a base do Fatah é a Cisjordânia, a do Hamas fica na Faixa de Gaza -o grupo terrorista, que atacou Israel no último sábado (7), expulsou o Fatah de Gaza em 2007.

Na conversa, Abbas defendeu o fim dos ataques israelenses e a urgente abertura de corredores humanitários na Faixa de Gaza para a entrada de suprimentos médicos, água, eletricidade e combustível.

Além disso, o presidente da Autoridade Palestina disse que está trabalhando pela saída de cidadãos estrangeiros, incluindo famílias brasileiras que residem em Gaza e tentam sair pelo Egito -as tratativas, principalmente com Israel, cujo aval é imprescindível para o sucesso da perigosa operação de retirada, ainda estão em andamento.

As informações foram divulgadas pela Wafa (Agência Palestina de Notícias e Informações). Segundo a agência, Abbas criticou a violência no conflito, os assassinatos de civis de ambos os lados e argumentou pela necessidade de libertação de civis. Abbas também rejeitou o assassinato de população civil de ambos os lados da guerra.

De acordo com o relato da agência de notícias, Lula afirmou na conversa que ele e o povo brasileiro se solidarizam com a busca dos palestinos por seus direitos legítimos a liberdade e independência, enfatizando a necessidade de levar ajuda médica e de socorro à Faixa de Gaza e pedindo paz e segurança na região.