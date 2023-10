SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo israelense retomou parcialmente o abastecimento de água na Faixa de Gaza neste domingo (15), interrompido após os ataques do Hamas a Israel. A informação foi anunciada por Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Presidência dos EUA.

Em entrevista à CNN, Sullivan disse ter recebido a confirmação de seus homólogos em Israel há cerca de uma hora. Além dos bombardeios, Tel Aviv impôs um cerco total a Gaza e cortou o fornecimento de eletricidade, água e comida após os ataques do Hamas.

Os palestinos e agentes humanitários na Faixa de Gaza, porém, afirmam que a água ainda não foi restabelecida, segundo o Times of Israel. Um porta-voz do governo controlado pelo Hamas em Gaza também disse que a água não está fluindo. O ministro de energia e água de Israel, Israel Katz, afirmou em comunicado que a água foi restabelecida em um "ponto específico" em Gaza, mas não forneceu mais detalhes.

A decisão de restabelecer o suprimento de água em partes do sul de Gaza foi acordada, disse à agência de notícias Reuters o ministro de Energia israelense, Israel Katz, entre o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu e o presidente Joe Biden.

O suprimento de água, de acordo com o jornal Times of Israel, faz parte de uma indicação do governo israelense para permitir a entrada de comida e medicamentos em Gaza. Já o de eletricidade e combustíveis, continua interrompido, pois não estaria coberto pela mesma regra de conflitos armados. A declaração foi dada por um congressista americano.

