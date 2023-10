SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco usou parte de seu discurso na praça de São Pedro neste domingo (15) para pedir a criação de corredores humanitários na Faixa de Gaza, bombardeada e sitiada por Israel, e fez um novo pedido para que os reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas fossem libertados.

"Em Gaza, há uma necessidade urgente de garantir corredores humanitários e resgatar toda a população", disse o líder católico. "Muitos já morreram. Por favor, não derramem mais sangue inocente, nem na Terra Santa, nem na Ucrânia, nem em nenhum outro lugar."

Francisco também expressou preocupação com o "cerco total enfrentado pelos palestinos em Gaza, onde também houve muitas vítimas inocentes".

"Renovo meu apelo pela libertação dos reféns e peço veementemente que as crianças, os doentes, os idosos, as mulheres e todos os civis não se tornem vítimas do conflito", disse o líder católico. "O direito humanitário deve ser respeitado, acima de tudo em Gaza."