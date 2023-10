SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade israelense de Sderot, a menos de 4 km da Faixa de Gaza, está retirando seus últimos moradores antes que Tel Aviv invada por terra o território palestino.

Cerca de dois terços dos 30 mil habitantes já foram deslocados nessa que é a primeira desocupação de uma cidade de Israel promovida pelo governo. A maioria dos cidadãos restantes devem ser retirados neste domingo (15), de acordo com afirmações do vice-prefeito, Elad Kalimi, ao jornal Times of Israel.

A expectativa é de que algumas pessoas permaneçam em Sderot por opção ou por dificuldades para fazer o deslocamento. Quem deixa a cidade está ficando em hotéis em Tel Aviv, Jerusalém e Eilat com o apoio estatal.

Morador de Ashkelon, cidade que também está nos planos de esvaziamento do governo, Ayelet Shmuel é um dos que optaram por ficar. "Há muitas pessoas que pensam como eu", afirmou ele. "E, além disso, para onde vamos? Vou para Tel Aviv? Eles também vão para lá", afirmou ao Times of Israel em referência ao grupo terrorista Hamas, responsável pelos ataques a vilas israelenses no sábado passado (7) que deram início à guerra.