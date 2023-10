BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Lula (PT) cumprimentou, nesta segunda-feira (16), o empresário e ex-deputado de centro-direita Daniel Noboa pela eleição à presidência do Equador. "O governo brasileiro faz votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato. Expressa também a disposição de buscar o aprofundamento contínuo da relação bilateral, em prol do desenvolvimento das duas sociedades e de toda a região sul-americana", disse o governo brasileiro em nota.