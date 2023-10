BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo brasileiro vai enviar o assessor Alexandre Pupo para acompanhar, entre os dias 19 e 24, a eleição na Argentina. O primeiro turno da disputa tem o ultraliberal Javier Milei na dianteira, segundo as pesquisas. Pupo integra a equipe de Celso Amorim. A autorização da viagem foi publicada no Diário Oficial da União desta segunta (16) para ele participar do Programa de Visitantes Internacionais a convite da Direção Nacional Eleitoral do governo argentino.