SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher despertou no hospital horas após ser declarada morta em Durham, na Inglaterra. As informações são do jornal The Northern Echo.

Após ser declarada morta pelo serviço de ambulâncias NEAS, uma mulher, que não teve sua identidade revelada, acordou no hospital Memorial Darlington. Segundo a polícia local, a suposta morte foi "inesperada", mas não disseram o que teria levado à conclusão que ela teria morrido. A paciente teria cerca de 50 anos.

O serviço de ambulâncias NEAS pediu desculpas publicamente e afirmou que contatou a família da pessoa dada como morta. O diretor de paramedicina do NEAS, Andrew Hodge, afirmou também que "uma investigação completa desse incidente está ocorrendo".

No ano passado, o NEAS se desculpou com familiares enlutados por encobrir erros de paramédicos com pacientes que posteriormente faleceram.