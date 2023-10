SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ronen Bar, diretor da agência de inteligência doméstica israelense Shin Bet assumiu a responsabilidade pela falha em prever o ataque devastador do grupo terrorista Hamas ao país no dia 7 de outubro. "Apesar de uma série de ações que tomamos, infelizmente no sábado [dia da ofensiva] fomos incapazes de gerar alerta suficiente para evitar o ataque", afirmou Bar em uma declaração. "Como aquele que dirige a organização, a responsabilidade por isso é minha. Haverá um tempo para investigações. Agora nós lutamos", disse.