SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pentágono enviou ordens para que 2.000 soldados fiquem de prontidão para serem enviados a eventual resposta à guerra entre Israel e o Hamas, de acordo com duas autoridades americanas que falaram sob anonimato ao jornal The Times of Israel.

Uma das autoridades afirma que as tropas teriam funções auxiliares, como suporte médico e desativação de explosivos não detonados, além de segurança em pontos de controle. Além disso, segundo as pessoas ouvidas, esses soldados não seriam enviados a Israel, e sim alocados em outros países da região.