SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou nesta terça-feira (17) que fará viagem a Israel em breve.

Macron não especificou data para a visita. "Quero ser muito cauteloso aqui, para não pôr em perigo as intensas negociações que estamos conduzindo atualmente. Mas elas estão progredindo e estamos acompanhando essas negociações de hora em hora", disse o presidente francês.

Anúncio de viagem ocorre após Biden também confirmar visita a Israel. O presidente dos Estados Unidos irá visitar Israel na quarta-feira (18), disse nesta segunda-feira (16) o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken.

A visita do presidente americano ocorre como parte do apoio dos EUA ao governo de Israel frente ao Hamas, afirmou Blinken. O secretário se reuniu ontem com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com quem precisou se abrigar em um bunker.

ISRAEL RECUSOU PEDIDO DE VISITA DE ZELENSKY

O Governo de Israel recusou a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que gostaria de demonstrar presencialmente o apoio ao país em guerra com o grupo Hamas, da Palestina.

Zelensky planejava uma visita em solidariedade a Israel junto a Blinken. A recusa pode estar associada às limitações de Zelensky, que governa o país ucraniano sob ataque da Rússia por quase dois anos, de acordo com as mídias israelenses.