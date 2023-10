SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque aéreo de Israel matou, nesta terça-feira (17), Ayman Nofal, um dos comandantes da maior ala militar da Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. Ele também já foi chefe da inteligência militar do grupo palestino.

De acordo com o Times of Israel, ele foi morto em um ataque no campo de refugiados de Bureij. Nofal teria supervisionado o planejamento e a execução de muitos ataques contra israelenses, além de ajudar a planejar o sequestro do soldado israelense Gilad Shalit em 2006. "Em virtude das suas funções, ele dirigiu muitos ataques terroristas contra Israel e as forças de segurança e escolheu os alvos dos foguetes do Hamas, visando áreas povoadas por civis", comunicou o Exército de Israel.

A brigada Izz el-Deen Al-Qassam é a mais bem equipada do território e está diretamente ligada ao Hamas. Fundada em 1991, a organização vem melhorando significativamente a sua capacidade de mísseis e foguetes e fez experiências com drones e comandos subaquáticos nos últimos anos, segundo o think tank European Council on Foreign Relation. Ayman Nofa, morto nesta terça, seria o chefe da brigada na área central de Gaza.

A IQB assumiu a responsabilidade por muitos ataques contra civis israelenses, incluindo atentados suicidas. O principal comandante da brigada é Mohammed Deif, mentor dos ataques terroristas do último dia 7 ?ele não tem um braço e uma perna e se locomove de cadeira de rodas desde um ataque aéreo há 20 anos.

Vários grupos armados operam dentro da Faixa de Gaza, apesar de o território ser comandado pelo Hamas. Na prática, cada organização política palestina tem um grupo militar; a Jihad Islâmica, por exemplo, aliada do Hamas na guerra contra Israel, controla a segunda maior brigada em Gaza, a al-Quds.