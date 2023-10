SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois estrangeiros em lua de mel e um guia ugandense foram mortos nesta terça-feira (17) no Parque Nacional Rainha Elizabeth, em Uganda. A Polícia local indica que o ataque foi realizado por grupo terrorista ligado ao Estado Islâmico.

Um britânico e uma sul-africana, junto ao guia turístico ugandense, foram assassinados a tiros ontem durante passeio em safári.

O casal foi apontado como David e Celia Barlow e o guia como Eric Alyai, segundo informações do jornal britânico The Times.

O veículo 4x4 do trio foi incendiado, o que levou as autoridades a entenderem que a ação foi uma emboscada, realizada entre 18h e 19h do horário local.

Fred Enanga, porta-voz da Polícia, disse que os responsáveis podem ser membros do grupo terrorista islâmico Forças Democráticas Aliadas (ADF).

O Ministério da Defesa do país declarou que esse foi um caso isolado e que a Uganda é um lugar seguro para o turismo. "Todos os esforços estão sendo feitos para que essa segurança não seja perturbada".

A ADF ocasionalmente realiza ataques transfronteiriços. O grupo foi acusado de matar pelo menos 40 pessoas em junho, conforme o jornal The Guardian.