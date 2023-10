BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil participará no próximo sábado (21) de uma cúpula no Egito para discutir a situação na Faixa de Gaza, em particular a dificuldade que estrangeiros têm tido para sair da região e a crise humanitária local, agravada pelo fechamento da passagem de Rafah, atualmente única saída da área -nesta quarta-feira (18), as negociações entre os governos de Tel Aviv e Cairo enfim avançaram no sentido de permitir a criação de um corredor humanitário.

O representante brasileiro na cúpula será o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira -o presidente Lula ainda se recupera de uma cirurgia no quadril e nas pálpebras, realizada no fim de setembro. O chanceler chegou a afirmar que jornalistas que não viajaria ao país árabe ao sair de uma audiência no Senado nesta quarta, mas sua ida foi confirmada após um despacho do Planalto.

O território palestino, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, está totalmente bloqueado por Israel desde o ataque do grupo terrorista Hamas, no dia 7 de outubro.

A cúpula é iniciativa do próprio Egito, que vem sendo pressionado a abrir a sua fronteira com Gaza. Cairo teme, porém, que a abertura leve o país a receber uma onda de refugiados palestinos e mesmo membros do Hamas.

Além do Brasil, na qualidade de presidente do Conselho de Segurança da ONU, foram convidados os cinco membros permanentes do órgão: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Também na quarta, o órgão rejeitou uma resolução proposta pelo Brasil para a crise no Oriente Médio, após veto dos EUA. O texto recebeu 12 dos 15 apoios possíveis, entre integrantes rotativos e permanentes do órgão -além do veto de Washington, membro fixo e histórico defensor de Tel Aviv no conselho, abstiveram-se Rússia e Reino Unido.

Também foram convidados para a cúpula no Egito a Alemanha, a Espanha e países do Oriente Médio, como Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein e Kuwait.