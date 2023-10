SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, se encontrará com seu homólogo israelense, Binyamin Netanyahu, e com o presidente Isaac Herzog em Tel Aviv nesta quinta-feira (19). Segundo anúncio feito por seu gabinete nesta quarta, seus compromissos incluem demonstrações de solidariedade às vítimas israelenses e palestinas do conflito em curso entre o Estado judeu e o Hamas.

"Cada morte de civil é uma tragédia. E muitas vidas foram perdidas após o horrível ato de terror do Hamas", disse Sunak em comunicado antes de sua visita -pelo menos sete cidadãos britânicos foram mortos na ocasião, e ao menos nove seguem desaparecidos.

Sobre a explosão mortal em um hospital em Gaza na terça-feira (17), que matou centenas de palestinos, ele disse que este é "um momento decisivo para os líderes da região e do mundo se unirem para evitar uma escalada perigosa do conflito", e prometeu que o Reino Unido estará "na vanguarda desse esforço".

Sunak também pedirá pela abertura de uma rota para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza o mais rápido possível e permitir que os cidadãos britânicos presos na região saiam.