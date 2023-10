SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois documentaristas que faziam um filme sobre mexilhões descobriram um navio que naufragou em 1895 e nunca havia sido encontrado.

A descoberta foi feita quando eles decidiram fazer um filme sobre o impacto dos mexilhões no Lago Huron, que fica ao norte dos Estados Unidos, entre o estado de Michigan e o Canadá.

Drebert e Melnick usavam um veículo operado remotamente para registrar o fundo do lago quando encontraram o navio. A embarcação foi identificada como o navio "África".

Todos os 11 tripulantes que estavam a bordo morreram no naufrágio do século XIX.

Em um comunicado de imprensa, o casal informou que quando realizava as filmagens de seu documentário foi procurado por cientistas que notaram um desnível anormal no fundo do lago. Eles cientistas pediram ajuda dos documentaristas por conta do equipamento que eles usam para realizar suas filmagens.

"Armados com a localização da anomalia fornecida pelos cientistas, pegamos nosso robô, alguns amigos e o cachorro deles e partimos para o que pensamos que seria um divertido passeio de barco no sábado", contou Drebert. "Honestamente, esperávamos encontrar uma pilha de pedras", completou.

O navio está a cerca de 85 metros de profundidade e está inteiro, apesar de alguns óbvios danos. Ele está quase completamente coberto por mexilhões, o que, segundo Drebert, possibilita que o navio seja visto com poucas luzes.

A descoberta foi feita em junho deste ano, mas o comunicado de imprensa divulgando o achado só foi publicado no dia 6 de outubro, junto a um vídeo mostrando a embarcação.

Mais sobre a descoberta do naufrágio estará no documentário "All Too Clear", que será lançado em 2025.