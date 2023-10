SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O risco de que a guerra Israel-Hamas se transforme em um conflito regional no Oriente Médio é real, disse a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, durante discurso em um think tank conservador de Washington nesta quinta (19).

Como exemplo, Von der Leyen mencionou os confrontos entre manifestantes e policiais registrados em vários países, como Líbano e Jordânia, ao longo dos últimos dias, em protestos que se opunham às ações de Tel Aviv.

"Israel sofreu o maior ataque terrorista de sua história", afirmou em fala no Hudson Institute. "O Hamas os atacou simplesmente porque eram judeus, porque estavam vivendo no Estado de Israel. Só há uma resposta dos países democráticos: seguimos com Israel."

Em uma breve passagem, antevendo críticas, sinalizou que "não há contradição entre ser solidário a Israel e agir para que palestinos [de Gaza] recebam ajuda humanitária".

Ela também comparou o Hamas à Rússia, há mais de 600 dias em guerra contra a Ucrânia. "Ambos têm um modo bárbaro de lutar", disse, mencionando ataques que mataram crianças.

Sobre o conflito no Leste Europeu, dedicou seu discurso a uma lista de menções ao presidente Vladimir Putin. "Putin achou que tomaria a Ucrânia em questão de dias, e errou", disse. "Também achou que a Europa hesitaria em responder, mas fomos rápidos", seguiu.

"Colocamos nossa casa em ordem e seguimos unidos contra Putin", afirmou, referindo-se às estratégias europeias para se desvencilhar da dependência do gás natural russo, um dilema enfrentado desde o início do conflito. "Queremos garantir que o custo da guerra para os russos siga subindo."