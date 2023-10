SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 16 anos ficou ferida ao ser arremessada de um brinquedo em um parque de diversões durante o 10º Festival Lunar, na província de Nakhon Si Thammarat, na Tailândia.

Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra o momento em que uma adolescente cai de um brinquedo chamado Crazy Wave, na noite de sábado (14).

Nas imagens, é possível observar o momento em que a menina é arremessada da atração, que gira verticalmente em velocidade, e cai com força sobre a estrutura da plataforma metálica.

Ao ouvir os gritos dos visitantes, o operador da atração conseguiu pará-la. A jovem foi socorrida e levada pelos pais a um hospital na província de Ron Phibun, segundo apurou o site de notícias locais MGR Online.

A menina disse que sua mãe a autorizou a passear no Crazy Wave, na companhia de uma amiga. Ao sentar-se, porém, percebeu que a trava de segurança da atração parecia solta, mas não imaginava que aquilo representasse um problema.

Ela contou que, quando começou a funcionar, o carrinho sacudiu com força e ela foi jogada para fora, caindo sobre a plataforma. A menina ainda disse que ficou atordoada, mas que "não saiu muito sangue" dos ferimentos.

A gerente do parque, Khun Phueng, esteve no hospital para visitar a adolescente e pagou todas as despesas médicas.

Para fechar os ferimentos, os médicos deram 10 pontos em sua perna esquerda e a perna direita recebeu 13 pontos. Ela também sofreu uma laceração no cotovelo.

A mãe da jovem afirmou à imprensa local que o caso da filha deve servir como um alerta para os administradores de parques de diversão, para cuidarem da manutenção dos equipamentos e evitarem acidentes.