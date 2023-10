SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Protestos em apoio à Palestina foram registrados em países árabes na manhã desta sexta-feira (20).

Entre as cidades nas quais protestos foram registrados estão Sanaã, no Iêmen; Amã na Jordânia; Cairo, no Egito e Mogadíscio, capital da Somália.

Mulheres e crianças participaram de algumas das manifestações, com bandeiras da Palestina.

Protestos e confrontos também foram registrados na Cisjordânia na manhã desta sexta-feira (20), 14º dia de guerra entre Israel e Hamas.

Os protestos em países árabes foram intensificados após o bombardeio de um hospital na Faixa de Gaza que deixou quase 500 pessoas mortas na terça-feira (17).

Desde então, um conflito de narrativas sobre qual dos dois lados da guerra foi o responsável pelo bombardeio é alimentado.

Comentários do presidente Joe Biden que atribuem o bombardeio ao Hamas causaram protestos em embaixadas e consulados dos Estados Unidos em países como Turquia e Líbano.

Na Argentina, ameaças de bombas nos consulados dos EUA e de Israel causaram a evacuação dos prédios na tarde desta quinta-feira (19).