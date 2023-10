SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do conselho da sinagoga Isaac Agree Dowtown, em Detroit, nos Estados Unidos, foi encontrada morta com sinais de facadas do lado de fora de sua casa neste sábado (21).

Em publicação no Facebook, a sinagoga expressou tristeza com a notícia. "Estamos chocados e tristes ao saber da morte inesperada de Samantha Woll, nossa presidente do conselho. No momento, não temos mais informações, mas compartilharemos mais quando estiverem disponíveis".

Segundo o jornal local Detroit Free Press, a polícia informou que o corpo da mulher foi encontrado por volta das 6h30 deste sábado, no horário local, no bairro de Lafayette Park, a leste do centro da cidade, onde ela morava.

A polícia relatou ainda que o corpo de Woll estava com várias facadas e que havia um rastro de sangue que levava à casa dela. As autoridades locais acreditam que o crime aconteceu na residência da vítima.

Samantha Woll, 40, já trabalhou para a congressista democrata Elissa Slotkin e na campanha de reeleição da procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel.

O prefeito de Detroit, Mike Duggan, descreveu Woll como "uma dos grandes jovens líderes" da cidade.

"Há poucas semanas, compartilhei um dia de alegria com Sam na inauguração da recém-renovada Sinagoga do Centro", disse ele, conforme reportou o Detroit Free Press.

"Foi um projeto que ela liderou com sucesso, com grande orgulho e entusiasmo", completou.

Segundo a publicação local, a vítima estava na liderança da sinagoga desde 2022. Além da organização, ela estava envolvida com outras instituições judaicas da cidade.