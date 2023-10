SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o início da guerra, em 7 de outubro, ao menos 4.741 palestinos morreram devido a ataques de Israel, afirmou Ashraf Al-Qudra, o porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, neste domingo (22). Do total de mortos, ainda segundo ele, 40% eram crianças (1.873).

Até o momento, os feridos somam mais 15.898 pessoas, sendo aproximadamente 70% crianças e mulheres. Nas últimas 24 horas, segundo Qudra, bombardeios israelenses no território palestino mataram 266 pessoas, incluindo 117 crianças.

Israel afirma que ao menos 1.500 pessoas entre os mortos contabilizados por Gaza eram terroristas do Hamas. Do lado israelense, houve mais de 1.400 mortes, concentradas no primeiro dia de conflito, quando o Hamas invadiu cidades no sul do país.