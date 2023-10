SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse neste domingo (22) que a próxima ofensiva terrestre na Faixa de Gaza pode durar até três meses, mas será a última se Israel conseguir derrotar o grupo terrorista Hamas.

"Esta deve ser a última manobra [terrestre] em Gaza, pela simples razão de que depois dela não haverá Hamas. Levará um mês, dois meses, três, mas no final não haverá Hamas", disse Gallant no centro de comando da Força Aérea Israelense em Tel Aviv, segundo o site Times of Israel.

Gallant também afirmou que, antes das forças blindadas e de infantaria, o Hamas seguirá enfrentando ataques aéreos.

"Tenho a impressão de que vocês sabem fazer isso de forma letal, precisa e de altíssima qualidade, como foi comprovado até agora", acrescentou Gallant.