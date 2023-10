SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma píton de sete metros de comprimento foi capturada com uma cabra dentro do estômago no vilarejo de Kedah, na Malásia.

A serpente, que pesava 136 quilos, foi capturada por bombeiros do país asiático na última quinta-feira (19). As informações são do Daily Star.

A cobra estava em uma região com bastantes moradias e assustou populares, que acionaram a Força de Defesa Civil de Kubang Pasu para resgatar o animal.

Pouco antes de ser capturada, a píton havia comido uma cabra, o que dificultou sua capacidade de locomoção e facilitou a captura.

No total, foram necessários quatro agentes para pegar o réptil. Posteriormente, a píton foi entregue para especialistas do Departamento de Vida Selvagem e Parques Nacionais da Península da Malásia, para então ser devolvida à natureza em segurança.