SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Forças de Defesa de Israel convocaram um grupo de jornalistas estrangeiros para exibir imagens que seriam de atos de violência praticados por integrantes do grupo extremista Hamas.

Os jornalistas foram chamados para assistir os vídeos em uma base militar fechada. Todos eles foram proibidos de gravar as imagens e agora estão relatando o que foi exibido pelas autoridades israelenses.

Segundo os jornalistas que viram as imagens, os vídeos somam 43 minutos. Eles afirmam que o conteúdo tem cenas de violência como decapitações, torturas e execuções.

De todo o material, os jornalistas dizem que Israel só autorizou a divulgação de um trecho de um minuto. Nessa parte, uma câmera interna de um veículo mostra o para-brisa de um carro sendo atingido por tiros e ficando trincado.

Na sequência há um corte na imagem e homens armados aparecem dando tiros em um carro. A segunda gravação foi feita com uma câmera corporal. Não é possível dizer se os dois vídeos são do mesmo veículo.

A edição de vídeos termina mostrando um terceiro ângulo do ataque, com as pessoas feridas dentro do carro. Elas parecem estar mortas e os rostos delas estão borrados.