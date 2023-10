SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, discutiu as guerras em Israel e na Ucrânia com o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda (23), segundo o Kremlin divulgou.

A versão russa do telefonema descreve uma conversa detalhada para buscar uma forma de estabelecer um cessar-fogo no Oriente Médio entre Tel Aviv e o Hamas, e a retomada do processo para a criação de um Estado palestino independente e viável ao lado do Estado judeu.

Essa é a posição tradicional do Brasil sobre o assunto, mas a reticência de Lula e do Itamaraty em pronunciamentos desde os ataques terroristas do Hamas, em 7 de outubro, levou a críticas sobre o comportamento do país ante a brutalidade ocorrida.

O Brasil ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, onde não tem poder de veto como a Rússia ?os EUA barraram uma resolução que condenava tanto o Hamas quanto as políticas israelenses.

Acerca da Ucrânia, outro calcanhar de Aquiles para Lula devido às suas críticas equivalendo Kiev a Moscou, Putin reiterou que não há saída diplomática pelo que chama de obstrução do país invadido ao diálogo. Segundo o Kremlin, Lula defendeu negociações de paz, como já fez antes.