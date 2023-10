SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O chefe das Forças de Defesa de Israel, general Herzi Halevi, afirmou que o Exército está pronto para a invasão terrestre na Faixa de Gaza.

Herzi Halevi diz que as forças terrestres estão "muito bem preparadas" para uma ofensiva na Faixa de Gaza. "Queremos levar o Hamas a um ponto de desintegração. Sua liderança, sua ala militar. É por isso que atacamos com grande força. Estamos matando comandantes seniores, matando operacionais, destruindo infraestruturas e agindo com grande determinação", disse ele aos comandantes da 146ª Divisão no norte de Israel.

Ele justificou os atrasos no ataque terrestre. "Há considerações táticas, operativas e estratégicas, que nos deram mais tempo. e as forças que têm mais tempo preparam-se melhor, e é isso que as forças estão a fazer agora".

O CONFLITO

Nesta segunda-feira (23), a guerra em Israel contra o Hamas chegou ao seu 17º dia marcado por uma série de ataques em regiões hospitalares.

O governo israelense relata 320 alvos atingidos pela Forças de Defesa de Israel. A atualização no número de mortos feita pelo Ministério da Saúde da Palestina teve um aumento significativo, ultrapassando a marca de 5.000 pessoas mortas.

Foi informado que já são 2.055 crianças mortas e 15.273 pessoas feridas no conflito em Gaza. Nas últimas 24 horas, houve 436 mortes, incluindo 182 crianças. Os ataques israelenses se concentram principalmente no sul da Faixa de Gaza.

Tags:

General