SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O "catastrófico" furacão Otis atingiu o sudoeste do México, na costa do Pacífico, na manhã desta quarta-feira (25).

Acapulco e cidades vizinhas registraram ventos de até 270 km/h e chuvas intensas. Ainda não há relatos de vítimas ou danos estruturais.

O furacão Otis evoluiu para a categoria 5 em poucas horas sob influência do El Niño. Meteorologistas norte-americanos dizem que o Otis ganhou "uma velocidade vertiginosa muito mais rapidamente do que o esperado".

Esta é uma situação extremamente perigosa para a área metropolitana de Acapulco com o centro do furacão destrutivo passando perto ou exatamente sobre a cidade. Não há furacões com intensidade sequer perto deste que tenham atingido esta parte do México.

Nota do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos

O furacão deixou autoridades em alerta. A previsão é de que ele seja mais forte que o furacão Pauline, que atingiu Acapulco em 1997 deixando um rastro de destruição e mais de 200 mortos.

O governo mexicano diz que um plano contra o fenômeno está em andamento. O presidente Andrés Lopez Obrador orientou que moradores da região de Guerrero busquem abrigo.

Neste momento, o Otis é considerado uma tempestade de categoria 4. Espera-se que ele continue a enfraquecer enquanto se move em direção ao sul.

Ainda há previsão de ventos com força de furacão e chuva intensa em algumas áreas, o que aumenta a chance de deslizamentos, segundo um comunicado do Centro Nacional de Furacões dos EUA.

O fenômeno pode trazer até 51 centímetros de chuva aos estados de Guerrero e Oaxaca com chance de inundações repentinas. As autoridades falam em uma tempestade "potencialmente catastrófica" e mar agitado "com risco de vida".

Já há relatos de corte de energia em Guerrero, diz a Coordenação Nacional de Proteção Civil do México. As escolas da região cancelaram suas aulas desta quarta-feira.

