SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma alteração de peso durante a retirada das bagagens fez com que um avião da companhia aérea JetBlue empinasse enquanto os passageiros desciam em um portão do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, nos EUA.

O voo 662 chegou ao JFK vindo de Bridgetown, Barbados, pouco antes das 20h30 de domingo (22). Os cerca de 100 passageiros saíam do avião quando, de repente, ele tombou para trás, empinando o nariz abruptamente.

Um vídeo publicado nas redes sociais se espalhou rapidamente, assustando internautas e levantando dúvidas sobre a veracidade da cena.

"Parecia que o avião estava prestes a dar uma cambalhota", disse a empresária Sinead Bovell, passageira do voo, à CBS News.

Segundo Bovell, a "empinada" ocorreu quando alguns passageiros a bordo se levantaram para pegar suas bagagens. "Todo mundo gritou e se agarrou aos assentos. Qualquer um que estivesse de pé se agarrou aos assentos", disse.

Em nota, a JetBlue confirmou o incidente e afirmou que retirou a aeronave, um Airbus A321, de circulação, para inspeção.

"No domingo, 22 de outubro, o voo 662 da JetBlue pousou conforme programado no aeroporto JFK de Nova York vindo de Bridgetown, Barbados. Uma vez no portão, devido a uma mudança de peso e balanceamento durante o desembarque, a cauda da aeronave tombou para trás, fazendo com que o nariz da aeronave se levantasse e retornasse para baixo. Nenhum ferimento foi relatado. A segurança é a prioridade da JetBlue; estamos analisando este incidente e a aeronave foi retirada de serviço para inspeção", disse a companhia aérea JetBlue, em nota.

Segundo Laura Einsetler, piloto de linha aérea comercial, as tripulações normalmente retiram a carga da parte traseira do avião enquanto os passageiros da frente descem, justamente para gerar equilíbrio.

"Provavelmente não foi isso que aconteceu no domingo à noite", ela explicou à CBS News. "Neste caso, o que aconteceu foi que todo o peso foi retirado da metade frontal do avião, desequilibrando a área da cauda", afirmou.