SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher procurou atendimento em um hospital, em Taiwan, e descobriu que havia uma aranha alojada em seu interior após várias noites de insônia por ter uma "sensação estranha" de movimento no ouvido esquerdo e escutar ruídos como cliques intermitentes e farfalhar de asas.

A mulher, de 64 anos, relatou que não sentia dor, mas não aguentava mais os ruídos e a sensação de que havia algo se mexendo em seu ouvido, segundo relataram os médicos que a atenderam, em um artigo publicado nesta quarta-feira (25) no New England Journal of Medicine.

Ela procurou um hospital em abril deste ano e, ao passar por exames, os profissionais descobriram que havia uma pequena aranha movendo-se em torno do canal auditivo.

O aracnídeo havia acabado de eliminar seu exoesqueleto: estava crescendo. Os médicos usaram uma ferramenta especial, uma espécie de tubo de sucção, para aspirar a aranha e o exoesqueleto.

"Ela não sentiu dor porque a aranha era muito pequena. Tinha apenas entre 2 e 3 milímetros", explica Tengchin Wang, coautor do relatório e diretor do departamento de otorrinolaringologia do Hospital Municipal de Tainan, à NBC News.

EXOESQUELETO É NOVIDADE E IMAGEM SE TORNA 'PERTURBADORA'

Wang disse que escreveu o relatório devido à novidade do caso: ele já tinha visto formigas, mariposas, baratas e mosquitos nos ouvidos das pessoas antes, mas nunca um inseto que fizesse a muda (troca de exoesqueleto) no canal auditivo.

Descobrir um inseto no ouvido de uma pessoa é raro, mas não inédito, dizem médicos nos EUA. A maioria dos especialistas em ouvido, nariz e garganta vê dezenas, senão mais, de insetos ou algum tipo de artrópode nos canais auditivos ao longo de sua carreira, afirma David Kasle, médico otorrinolaringologista do ENT Sinus and Allergy of South Florida, ao comentar o relatório.

No entanto, a imagem no relatório de Wang é "incomum e perturbadora", disse o médico à NBC News.

"Há uma camada fina e extremamente sensível de pele que reveste o canal auditivo, chamada canal auditivo externo. Devido à sua sensibilidade, você obviamente sentirá uma sensação de formigamento, uma sensação de cócegas que é quase insuportável", disse David Kale, médico otorrinolaringologista.