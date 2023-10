SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, afirma temer que o conflito em Gaza, região que faz fronteira com seu país, expanda-se pela região.

A declaração foi dada pouco após drones caírem nas cidades egípcias de Taba e Nuweiba nesta nesta sexta-feira (27). O ditador pediu respeito à soberania local.

"Independentemente de onde venha [o ataque], tenho alertado sobre a expansão do conflito. A região se tornará uma 'bomba-relógio'", disse Sissi em conferência no início deste sábado (28).

Segundo o Exército egípcio, seis pessoas ficaram feridas com o lançamento dos drones que teve origem no sul do mar Vermelho. Israel declarou que era o alvo dos drones e atribuiu o ataque ao grupo rebelde Houthi, do Iêmen, apoiado pelo Irã.

Em uma cúpula de paz realizada no último dia 21, o comandante militar egípcio chegou a pedir ajuda para Gaza, libertação dos reféns israelenses e um cessar-fogo do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.