SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de Israel voltaram a protestar na noite deste sábado (28) ?tarde em Brasília? pedindo um cessar-fogo na guerra que se desenrola em Gaza.

Com cartazes fazendo esse chamado ao governo, israelenses se reuniram em diferentes partes do país e também pediram mais ações pela liberdade dos reféns em mãos do terrorista Hamas.

Em alguns dos protestos, segundo relato do jornal local Haaretz, manifestantes chegaram a pedir a destituição do premiê Binyamin Netanyahu, que também neste sábado se encontrou com familiares dos sequestrados.

Um dos atos teria ocorrido nos arredores do completo do Ministério da Defesa de Israel, na capital Tel Aviv, onde uma vigília quase que ininterrupta pede medidas para libertar os cerca de 200 reféns hoje em Gaza.