SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os serviços de internet e telefonia estão sendo restaurados gradualmente na Faixa de Gaza neste domingo (29).

A organização não-governamental Internet NetBlocks confirmou que o tráfego de internet havia sido restaurado na região. A informação foi postada pela ONG no X, o antigo Twitter.

A Paltel (Palestina Telecommunications) e a Jawal, empresas que fornecem serviços de comunicações em Gaza, também confirmaram que as linhas fixas e móveis foram gradualmente restauradas.

Os serviços de telefonia e de internet estavam fora do ar desde a última sexta-feira (27), quando a Faixa de Gaza foi atingida por uma série de bombardeios promovidos por Israel.

Na ocasião, a organização humanitária Sociedade do Crescente Vermelho Palestino afirmou que perdeu contato com todas as equipes que estavam em Gaza após o bombardeio.

"Estamos profundamente preocupados com a capacidade do nosso time de continuar a prover os atendimentos médicos à população, principalmente porque o corte [das linhas] afeta o número 101, usado para emergências", informou a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino em nota.