SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na maior ação de sua Força Aérea desde que declarou guerra ao Hamas na Faixa de Gaza, Israel afirmou ter atingido 600 alvos de domingo (29) para segunda (30) no território controlado pelo grupo terrorista que promoveu um mega-ataque contra o país no dia 7.

Segundo o porta-voz militar Daniel Hagari, as ações terrestres também seguem no norte de Gaza, "de acordo com o plano", e que o Exército está mobilizado para "qualquer situação" no norte do país.

No domingo, caças israelenses atingiram pontos de lançamento de foguetes no Líbano e na Síria, atribuídos tanto ao próprio Hamas quanto ao libanês Hezbollah, seu aliado, mantendo aceso o temor de uma conflagração regional com o Irã, fiador dos grupos.