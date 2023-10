SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a escassez de gás e outros produtos essenciais, brasileiros à espera de uma chance para sair da Faixa de Gaza recorrem ao uso de lenha para cozinhar.

Em fotos e vídeos divulgados pelo Escritório de Representação do Itamaraty na Cisjordânia, é possível vê-los cozinhando pão e fervendo água para tomar chá. Uma das integrantes do grupo, a estudante Shahed al-Banna, 18, afirmou que a situação está ficando cada vez pior em Rafah, onde está com outras 18 pessoas em duas casas alugadas pelo governo brasileiro.

O restante do grupo, que tem 24 brasileiros, 7 palestinos com processo de imigração iniciado e 3, seus parentes próximos, está em Khan Yunis.

Shahed mostrou o ponto de passagem da fronteira para o Egito, em Rafah, que tem recebido a pouca ajuda humanitária que entra no território sob ataque israelense desde que o grupo Hamas, que o comanda, promoveu o maior ataque terrorista da história do Estado judeu, no dia 7 passado.

"A noite foi terrível", disse a estudante, afirmando que não conseguiu dormir devido aos bombardeios de Tel Aviv.