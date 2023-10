SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo distribuído pelo Itamaraty, o brasileiro Hasan Rabee, 30, mostra as dificuldades no dia a dia em Khan Yunis, cidade em que ele está enquanto espera oportunidade para deixar a Faixa de Gaza.

Ele mostra que carroças puxadas por burros substituíram os carros com a falta gradual de combustível na região, e que o carregamento de celulares é feito a partir de baterias retiradas de carros já sem poder rodar.

"Muito difícil", diz ele, que participou de conversa com o presidente Lula na semana passada. Em Khan Yunis estão 16 das 34 pessoas assistidas pelo embaixador Alessandro Candeas, do Escritório de Representação do Brasil na Cisjordânia.