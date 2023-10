SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião VC-2 da Presidência da República vai decolar nesta segunda-feira (30) para o Egito com cerca de 2 toneladas de mantimentos, remédios e outras provisões doados pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) para a população da Faixa de Gaza.

O voo inicialmente irá para o Cairo, mas a Força Aérea ainda está checando se ele poderia voar para a base de Al Arish, cerca de 50 km da fronteira com Gaza. Um outro VC-2, nome militar do Embraer-190 operado pela FAB (Forças Aérea Brasileira) para transporte de autoridades, já está no Cairo à espera de uma brecha para que as 34 pessoas que o Itamaraty está assistindo na região em guerra consigam sair para ser repatriadas.