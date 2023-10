SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O parlamentar conservador Paul Bristow foi demitido do cargo de assessor do Departamento de Ciências, Inovação e Tecnologia do Reino Unido nesta segunda-feira (30) após enviar carta ao premiê, Rishi Sunak, pedindo que ele apoiasse um cessar-fogo permanente entre Israel e Hamas.

Na semana passada, Sunak pediu pausas no confronto na Faixa de Gaza para que a entrada de ajuda humanitária fosse possível, mas evitou falar em cessar-fogo ?posição compartilhada pelos aliados mais próximos de Israel, como os Estados Unidos.

Em comentário nas redes sociais, Bristow expôs sua posição. "Palestinos comuns não são o Hamas. Não consigo ver como Israel fica mais seguro após a morte de milhares de palestinos inocentes. Eles não devem sofrer punição coletiva pelos crimes do Hamas", escreveu.

De acordo com o governo, Bristow foi demitido porque os comentários feitos por ele "não eram consistentes com os princípios de responsabilidade coletiva".