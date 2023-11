BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, foi informado por autoridades do Egito que cerca de 500 estrangeiros que estão na Faixa de Gaza poderão cruzar a fronteira em direção ao território egípcio por dia.

O diplomata ainda não recebeu a informação sobre quando o grupo de 34 brasileiros que aguarda em Gaza para ser repatriado poderá atravessar a passagem de Rafah, mas os egípcios devem avisar a embaixada com algumas horas de antecedência. Quando isso ocorrer, o escritório de representação do Brasil em Ramallah (Cisjordânia) deverá entrar em contato com os brasileiros que atualmente esperam em regiões próximas a Rafah, informando o horário da travessia e como ela ocorrerá.

Uma vez no Egito, o grupo ?que é formado por brasileiros e palestinos que têm vínculos familiares com eles? deverá viajar de ônibus até a capital Cairo para embarque em voo da FAB (Força Aérea Brasileira) para o Brasil.

Na mesma reunião em que recebeu essas informações, Paulino e diplomatas de outros países foram alertados que a situação é fluida e depende da evolução dos acontecimentos no sul de Gaza. Estima-se que haja entre 7.000 e 8.000 estrangeiros aguardando permissão para sair da Faixa de Gaza e entrar no Egito.

O fluxo de pessoas que podem cruzar por Rafah é limitado, entre outras razões, porque autoridades egípcias e israelenses precisam estar de acordo sobre quem receberá permissão para deixar o território controlado pelo grupo terrorista Hamas.