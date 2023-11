SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O FSB (Serviço Federal de Segurança) da Rússia prendeu nesta quarta-feira (1º) os organizadores de um protesto contra a presença de judeus e israelenses no país em Magas, capital da República da Inguchétia, área de maioria muçulmana. O grupo divulgou mensagens falsas de que um avião chegaria de Tel Aviv no aeroporto da cidade, que nem recebe voos internacionais, mobilizando dezenas de pessoas.

O episódio algo farsesco vem na esteira de uma incidente sério no Daguestão, outra república majoritariamente islâmica daquela região, o norte do Cáucaso. No domingo (29), um voo que de fato veio de Israel foi alvo de uma turba, que invadiu o aeroporto da capital local para "caçar" seus passageiros ?estes ficaram dentro da aeronave até a polícia conter o tumulto.

O FSB já identificou 150 pessoas envolvidas naquele caso, e prendeu 83, segundo o jornal Izvestia. O presidente Vladimir Putin culpou serviços secretos do Ocidente e da invadida Ucrânia pelo que chamou de agitação visando desestabilizar a Rússia.