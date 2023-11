SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma carta aos soldados e integrantes de forças de segurança israelenses, o premiê Binyamin Netanyahu sacou uma analogia bíblica para caracterizar sua guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas em Gaza como uma luta existencial para o Estado judeu.

"Nós sempre lutamos de forma amarga inimigos que se levantaram contra nós e para nos destruir", afirmou. "A luta atual contra os assassinos do Hamas é outro capítulo da nossa história de resiliência nacional, que dura gerações", escreveu, finalizando: "Lembre do que Amalek fez a você".

No Shemot da Torá, equivalente ao Livro do Êxodo da Bíblia cristã, Amalek era o nome da primeira tribo que atacou os judeus que haviam fugido da escravidão no Egito e se instalado em Canaã, atual Israel. Segundo a narrativa, o ataque foi não provocado, levando Deus a ordenar que os israelitas destruíssem os amalequitas, o que ocorreu na mítica Batalha de Refidim.

Isso dá a noção da intenção do premiê, que está sob pressão interna pelos erros que levaram ao ataque do Hamas, e externa, pela questão da proporcionalidade de sua retaliação contra os palestinos.