SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou nesta sexta-feira (3) com o seu homólogo israelense, Eli Cohen, sobre a saída de brasileiros da Faixa de Gaza.

"O ministro Mauro Vieira falou hoje novamente ao telefone com o ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Vieira reiterou as gestões pela liberação da passagem dos brasileiros retidos em Gaza, para que possam ser imediatamente repatriados ao Brasil, via Egito", informou o Itamaraty, em uma postagem em rede social.

"Foi o terceiro telefonema entre ambos os ministros nas últimas semanas e o primeiro, desde a abertura do posto fronteiriço de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, que ocorreu na última quarta-feira, 1º/11", completa.

A conversa acontece após o terceiro dia consecutivo em que cidadãos brasileiros não são incluídos na lista de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza.

A lista informada pelo governo do Egito tem 571 nomes da Alemanha, Estados Unidos, Itália, Indonésia, México e Reino Unido.

Assim como na véspera, quando 400 nomes eram de seus cidadãos, americanos são maioria: 367. Britânicos, por sua vez, são 127 dos escolhidos.