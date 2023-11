SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um funcionário sênior do governo dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira (3) que os esforços para a retirada de estrangeiros da Faixa de Gaza foram atrasados pelo Hamas.

A organização terrorista teria tentando incluir seus próprios combatentes feridos entre os resgatados pela passagem de Rafah, que liga as cidades homônimas em Gaza e no Egito.

Segundo o New York Times, a explicação do funcionário mostra alguns dos detalhes negociados com a liderança do Hamas.

O funcionário do governo Joe Biden falou com jornalistas sob anonimato. Afirmou que o Hamas forneceu a Israel, aos Estados Unidos e ao Egito listas de palestinos que haviam sido feridos e deveriam ser autorizados a sair da Gaza.

A checagem revelou que muitos deles eram combatentes da organização terrorista.

Segundo o funcionário que falou à imprensa, um terço dos palestinos que estavam na primeira lista eram combatentes do Hamas. Para as autoridades dos três países envolvidos na negociação, autorizar a saída deles de Gaza era inaceitável. O Egito está especialmente preocupado com a possibilidade de terroristas entrarem no país.

O Hamas teria cedido após insistir na saída de alguns de seus combatentes. Israel, Estados Unidos e Egito teriam aceitado uma lista de palestinos feridos que não eram combatentes.

Apesar das gestões feitas pelo Itamaraty, o grupo de 34 pessoas que se inscreveram para serem repatriadas ao Brasil na Faixa de Gaza seguiu nesta sexta no território sob bombardeio intenso de Israel.

"Ainda sem brasileiros", disse o embaixador do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, Alessandro Candeas. Ele trata há quase quatro semanas do processo para tentar tirar o grupo, formado na sua composição atual por 24 brasileiros, 7 palestinos buscando imigrar e 3 parentes deles.

