SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse neste domingo (5), que o líder do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar, não se importa com os moradores da Faixa de Gaza.

"Ele não se importa com seu povo e age como um pequeno Hitler em seu bunker", disse o premiê, em alusão ao líder nazista que, nos últimos dias de vida, escondeu-se em um bunker e culpou a população por ter perdido a Segunda Guerra Mundial.

Netanyahu disse ainda que os palestinos em Gaza "não são importantes" para Sinwar.

Um dia antes, no sábado (4), o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, prometeu que as forças israelenses eliminariam o líder do Hamas.