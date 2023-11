SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta terça-feira (7) em Brasília que o governo Lula (PT) espera que os 34 brasileiros que estão na Faixa de Gaza consigam deixar a região na quarta (8). A informação teria sido repassada ao petista pela diplomacia brasileira.

"Eu diria que está quase confirmado, mas como tudo lá é surpresa, só confirmaria quando eles estiverem no avião. Evidentemente que o chanceler Mauro [Vieira] conversou com o chanceler do Egito, com Israel, e todos se comprometeram", afirmou Wagner a jornalistas, acrescentando que achava que os americanos também tinham participado das negociações. "Acho que agora está batido o martelo", completou, reforçando que a decisão era resultado de "bom senso".

Foram liberadas quatro listas de pessoas autorizadas a sair da zona de conflito, mas nenhuma delas com os nomes dos brasileiros. O governo chegou a mandar o avião usado pelo presidente Lula ao Egito cerca de um mês atrás, mas não houve aval para que o resgate fosse realizado.