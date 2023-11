BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou de "desinformação" a versão levantada por bolsonaristas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria atuado de alguma forma para permitir a repatriação do grupo de brasileiros e familiares palestinos que puderam, neste domingo (12), deixar a Faixa de Gaza e entrar no Egito.

De lá, o grupo de 32 pessoas deve embarcar na manhã desta segunda (13) para o Brasil, em avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

"Todo o esforço para a libertação dos brasileiros foi feito pelo governo do presidente Lula, por instrução dele e acompanhamento diário", disse Vieira, em declaração no Itamaraty. O chanceler também destacou que fez a interlocução com os representantes estrangeiros envolvidos -de Israel, do Egito, do Qatar e da Autoridade Palestina- para tratar da liberação dos nacionais e de seus familiares.

"Foi isso que resultou na conclusão exitosa nesse acordo entre todos os países envolvidos. Além disso eu acho que é desinformação", completou, ao ser questionado sobre a versão que bolsonaristas fizeram circular nas redes sociais.

O ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, senador Ciro Nogueira (PP-PI), foi um dos aliados do ex-presidente que difundiu a tese. "Parabéns presidente Bolsonaro! Na mesma semana em que se envolveu diretamente para a solução do drama dos brasileiros em Gaza, após semanas de erros da 'diplomacia' racial do PT, nossos irmãos estão livres. O Brasil voltou é isso!", escreveu o parlamentar neste domingo numa rede social.