SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parlamentares bolsonaristas foram aos EUA nesta quarta-feira (15) e encontraram com o deputado norte-americano George Santos, que é acusado de corrupção.

O QUE ACONTECEU

Um grupo de políticos apoiadores de Jair Bolsonaro, liderados por Eduardo Bolsonaro (PL), fez uma viagem aos EUA no feriado de nesta quarta-feira (15).

Segundo Eduardo Bolsonaro, a visita tinha como intuito falar sobre liberdade de expressão. "Trazer um pouco da realidade do que está acontecendo no Brasil em termos de censura, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e imunidade parlamentar", disse em vídeo.

A ida aos EUA ocorreu no mesmo dia em que os próprios políticos convocaram atos pró-Bolsonaro no Brasil. As manifestações, no entanto, estavam esvaziadas.

Além de Eduardo, a comitiva contava com outros sete congressistas. Os senadores Magno Malta (PL-ES) e Jorge Seif (PL-SC) e os deputados Altineu Côrtes (PL-RJ), Delegado Ramagem (PL-RJ), Júlia Zanatta (PL-SC), Capitão Alberto Neto (PL-AM) e Gustavo Gayer (PL-GO)

GEORGE SANTOS

George Santos, filho de imigrantes brasileiros, foi acusado de diversos crimes: fraude, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro público e declarações falsas.

O político, nascido em Nova Iorque, ganhou notoriedade após apresentar um currículo falso. As instituições de ensino declaradas não encontraram registros de George dos Santos.